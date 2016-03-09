حسين هادي: النصر سيحسم الديربي بإرادة لاعبيه

أكد مهاجم النصر السابق حسين هادي أن فريقه قادراً على تجاوز الهلال والعودة مجدداً من الباب الكبير إلى نغمة الانتصارات مشيراً إلى أن اللاعبين ستكون لهم كلمة الحسم في اللقاء.

وقال لـ"العربية.نت" : " مباريات الديربي لا تخضع للمقاييس الفنية فبغض النظر عن الفروقات بين الفريقين وخاصة النصر الذي يمر بظروف سيئة هذا الموسم إلا أني لا أعتقد أن تؤثر على الفريق".

وتابع: "الهلال وضعه النفسي أفضل من ناحية الاستقرار حتى وإن حدث اهتزاز في مستواه في المباريات الأخيرة والمباراة ستكون مفصلية له لأنها ستحدد وضع الفريق في المنافسة على لقب الدوري".

وعلل مهاجم النصر الذي لعب للفريق من عام 1995-2001 أسباب تراجع الفريق هذا الموسم إلى سوء الاعداد والاصابات والايقافات التي عانى منها في بداية الموسم، وقال: "المدربين الذين مروا على النصر هذا الموسم لم يكونوا بدرجة كبيرة من السوء ولكن باعتقادي أن ضعف فترة الاعداد والاصابات والايقافات التي عانى منها الفريق مطلع الموسم كانت السبب الرئيسي حول ما يحدث الآن وهي أمور قد تنجلي في حال حقق الفوز على فريق بطل مثل الهلال لأنها ستعطي الفريق دفعة معنوية كبيرة لكأس الملك ولدوري أبطال آسيا، وهو لن يحدث إلا إذا استشعر اللاعبين المسؤولية ولعبوا بمستواهم وروحهم العالية".

ورفض هادي أن تكون الأمور المالية هي التي تسببت بهبوط مستوى اللاعبين، وزاد: "الامور المالية ليست السبب الرئيسي لهبوط مستوى اللاعبين، صحيح أنها مهمة في الاحتراف ولكن اللاعب إذا ما أراد أن يبني له اسماً كبيراً ومجد في عالم كرة القدم يحب أن يضحي للفريق ولا يجعل الامور المالية شماعة لتبرير اخفاقاته".

وحول ماحدث للفريق أمام الفيصلي حينما فرط بالفوز على الرغم من أن خصمه كان يلعب بتسعة لاعبين منذ الدقيقة 39 قال: " أعتقد أن ما حصل للاعبي النصر في مباراة الفيصلي هو نتيجة الثقة المفرطة وهي أمور تحدث كثيراً وإذا اللاعب لم يحترم خصمه سيفاجئ بالخسارة فأحياناً بعض اللاعبين يدخلون المباريات أمام الفرق المتوسطة بثقة مفرطة وفجأه يجد الامور تصعب عليه كون منافسه يلعب بروح ورغبه بالفوز".

وأشار حسين إلى أن الكرة ستكون في مرمى اللاعبين إذا ما ارادوا حصد نقاط الديربي، وقال: "اللاعبون سيكون عليهم الدور الأكبر إذا ما أرادوا العودة أمام فريق كبير واستشعروا المسوؤلية لاسيما وأنهم جلبوا بطولتين دوري وكأس ولي العهد في الموسمين الماضيين".

