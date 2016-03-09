حكم الديربي.. جامل ميسي.. وشهد كسر قدم شاو

يقود الإيطالي نيكولا ريتزولي ديربي الرياض مساء الخميس، في زيارته الثانية إلى البلاد بعد 4 أعوام من حضوره الأول عندما أدار نهائي كأس ولي العهد 2012 بين الاتفاق والهلال على ذات الملعب.

وريتزولي، الذي يعمل كمهندس معماري، قاد نهائي كأس العالم 2014 عندما سجل ماريو غوتزه هدف الفوز للألمان على حساب الأرجنتين وفتاهم ميسي، وقبلها كان تحت النار بسبب تصريحات مارك فيلموتس مدرب بلجيكا الذي اتهمه بـ"محبة الأرجنتين" بعد المواجهة التي جمعتهما في الدور الثاني.

وحول تجربته السابقة في السعودية، قال الحكم الإيطالي في تصريحات خاصة لـ"قناة العربية": "أنا سعيد بتجربتي هناك وهي لن تنسى، الصعود الى المنصة بعد المباراة كانت تجربة رائعة اود تكرارها".

وقال فيلموتس حينها: الحكم الإيطالي يتعاطف مع الأرجنتين وتحديداً ميسي، لقد ارتكب الأخير 3 أخطاء ولم يحصل على أي بطاقة صفراء، وفي المقابل حصل لاعبو فريقي على بطاقة صفراء مع كل خطأ ارتكبوه" وهو الأمر الذي دعا ماسيمو بوساكا، الحكم الإيطالي السابق وأحد من قادوا مباريات الهلال والنصر في 2008، للرد على البلجيكي قائلاً: إذا أخذنا بالاعتبار شكاوى المدربين فلن نستطيع تعيين أي حكم، نيكولا أحد الحكام المميزين في العالم وقدراته لا تخفى على الجميع".

وبعيداً عن حالة كأس العالم، فقد أثار ريتزولي الجدل مطلع الموسم الجاري عندما تدخل المكسيكي مورينو بتهور على قدم لوك شاو لاعب مانشستر يونايتد في دوري الأبطال الأوروبي، ليتعرض الأخير إلى كسر مضاعف، ليفتح عليه باب الانتقادات من الحكم الإنجليزي غراهام بول، أحد الطواقم الأجنبية في بطولة خليجي 15 في الرياض، مطالباً الحكام ومنهم نيكولا بـ"الانتباه" لما يحصل داخل أرض الملعب.

وفي إيطاليا يعتبر ريتزولي أفضل حكم في البلاد 5 مواسم متتالية بين العام الماضي و2011، وفي هذا الموسم قاد مواجهة إنتر وروما، وميلان ونابولي ومباراة الملحق الأوروبي بين السويد والدنمارك، وفي دوري أبطال أوروبا الماضي قاد مواجهتي برشلونة وباريس سان جيرمان التي خسرها الأول 3-2، ومباراة نصف النهائي أمام بايرن ميونيخ والتي شهدت فوزاً كاتالونياً بثلاثية ميسي ونيمار، وفي كأس العالم 2014 كان الرجل الذي أدار مباراة هولندا وإسبانيا التاريخية التي شهدت فوز الأول 5-1، وفوز الأرجنتين 3-2 على نيجيريا، وفي 2013 احتسب ركلة جزاء لدورتموند في نهائي دوري الأبطال الذي فاز به مواطنه بايرن ميونيخ.