دونيس: هجوم الهلال يعاني

كشف اليوناني جورجوس دونيس مدرب فريق الهلال السعودي بأن فريقه يعاني من اشكالية انهاء الهجمة رغم التنظيم الدفاعي والإنسجام الموجود بين عناصر الفريق في كل المراكز.

وقال دونيس قبل المواجهة: نهاية الهجمة بشكل جيد أمر مزعج جدا ويفقد الفريق الكثير من النقاط المهمة التي كاد يحصدها في الدوري.

وزاد: " إن الفترة الحالية صعبة على الفريق بعد خسارة 10 نقاط في آخر 6 جولات بالمسابقة، وأعلم المكاسب التي سيحققها فريقي حال فوزه على النصر، خاصة على الصعيد المعنوي، وشخصيا أحترم النصر وأعرف أنه كان بطل الدوري الموسمين الماضيين الى جانب انه منافس تقليدي وأود أن أشير إلى ان جميع مبارياتي دائما أمام النصر تكون مفتوحة، وفريقي جاهز للموقعة الجماهيرية المرتقبة".

وعن تأثر الهلال هجوميا في المباريات الأخيرة خاصة وأن الفريق لم يسجل في آخر 3 مباريات بالدوري، قال دونيس "إن من أسباب ذلك غياب البرازيلي كارلوس إدواردو بسبب الإصابات وكذلك عدم جاهزية مواطنه ألميدا".

