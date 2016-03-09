دونيس وكانيدا.. مواجهة الخروج من عنق الزجاجة

يخوض اليوناني دونيس، مدرب الهلال، اختباراً صعباً حينما يلاقي فريقه غريمه التقليدي النصر في قمة المرحلة الـ20 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

ويعيش دونيس أوضاعاً صعبة هذه الأيام بعدما أحدثت نتائج فريقه السابقة أزمة ثقة بينه وبين الجماهير التي بدأت توجه سهام النقد صوبه، لاسيما بعد أن فقد الصدارة لصالح الأهلي في المرحلة الماضية.

ويأمل القادم من بلاد الإغريق أن يواصل تكرار فوزه على النصر للخروج من عنق الزجاجة، إذ قاد فريقه أمام أصفر العاصمة في أربع مباريات فاز في ثلاثة كانت نهائي كأس الملك وكأس السوبر ومباراة الذهاب هذا الموسم، وخسر واحدة كانت في إياب الموسم الماضي.

وتراجع مستوى الهلال منذ بداية الدور الثاني، إذ فرط الفريق في 10 نقاط في مبارياته الست الماضية بعد فوزه في مباراتين على الوحدة والرائد، وتعادله في مباراتين أمام الفتح والقادسية، وخسارته مثلها أمام التعاون والاتحاد ليترك الفريق صدارته لصالح الأهلي بفارق نقطة وحيدة.

ويعلم دونيس أن الخسارة قد تضعف حظوظ فريقه بالحصول على لقب الدوري، لاسيما في حال فوز منافسيه الأهلي على القادسية والاتحاد على الوحدة، وهو ما سيجعلهم يبتعدون بفارق لا يقل عن ثلاث نقاط قبل النهاية بـ6 مراحل.

وفي المقابل، يدخل كانيدا اللقاء بضغوط أقل، كونها المباراة الثالثة التي يقود بها النصر بعد عودته لتدريب الفريق قبل أسبوعين خلفاً للمقال كانافارو.

ولا تعني المباراة كثيراً للنصراويين، كون الفريق ابتعد كثيراً عن المنافسة على لقب الدوري الذي حققه في النسختين الماضيتين، وهو ما سيجعله يدخل اللقاء بلا ضغوط، كون الخسارة لن تغير في وضعه مع الفريق، إلا أن الفوز سيداوي جزءاً من جراحه هذا الموسم.

ولم يعرف النصراويون طعم الفوز في المباريات الخمس الماضية، إذ إن آخر انتصار كان على حساب هجر في المرحلة الـ14 في افتتاح الدور الثاني مقابل خسارة أمام نجران 4-3 وأربع تعادلات أمام القادسية والوحدة والأهلي والفيصلي.