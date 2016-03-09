سعد مبارك: فوز النصر سيفتح باب المشاكل على الهلال

أكد الدولي السابق سعد مبارك أن خسارة الهلال أمام النصر إن حدثت غداً ستفتح باب المشاكل لأزرق العاصمة كونها من غريمه التقليدي بالاضافة إلى أنها ستعطي فرصة للأهلي للابتعاد بالصدارة.

وقال : لـ"العربية.نت" : " يجب على الهلال الفوز على النصر إذا ما أراد البقاء في دائرة المنافسة على لقب الدوري لأن الخسارة ستفتح باب المشاكل على الفريق كونها من الغريم التقليدي بالاضافة إلى أنها ستعطي الأهلي المتصدر فرصة توسيع الفارق إلى أربع نقاط".



وأضاف: "الهلال سيواجه مصاعب كبيرة في مبارياته السبع المتبقية لأنه سيواجه فرقاً منافسه له على الصدارة مثل الأهلي بالاضافة إلى أنه سيواجه فرقاً متطورة وتبحث عن النقاط إما لتحسين المركز أو للابتعاد عن دائرة الخطر إذ أنه سيواجه الخليج والشباب ونجران والأهلي وهجر والفيصلي".



وأشار لاعب الهلال السابق إلى أنه ضد إقالة اليوناني دونيس مدرب الفريق حتى لو خسر أمام النصر, وزاد: "أنا ضد إقالة دونيس حتى لو خسر الهلال ولكن أنا أتمنى أن تكون هناك جلسة مصارحة بينه وبين اللاعبين ويستشيرهم بتكتيكه الذي يخوض به المباريات لا سيما وأنه مدرب جيد حقق ثلاث بطولات في أقل من سنة ولعب الفريق مباريات كبيرة بمستوى مميز مثل نهائي السوبر ونهائي كأس ولي العهد".



وأوضح سعد مبارك إلى أن الهلال يمر بمرحلة انعدام توازن خلال المباريات الماضية, وقال: "الهلال يعاني من هبوط حاد في مستواه وخاصة أبرز لاعبيه البرازيلي كارلوس ادواردو الذي قدم مستويات مميزة خلال الدور الأول وساهم بتألق الهلال بتسجيله 12 هدفاً إلى أنه ومنذ بداية الدور الثاني لم يظهر بذات المستوى بالاضافة إلى التدوير الخاطئ الذي يعمله دونيس في كل مباراة جميعها أمور أثرت على الهلال".



وحول التكتيك الذي يخوض به دونيس مبارياته قال: " الهلال أصبح يعاني أمام الفرق المتوسطة التي عرفت تكتيك دونيس من خلال إعتمادهم على إغلاق مناطقهم الدفاعية والحد من تقدم أطراف الهلال بقيادة الزوري والشهراني وهي أسلحة دونيس الرئيسية في المباريات وأعتقد أنه سيواجه مباريات أصعب في المراحل القادمة اذا استمر على ذات النهج".

