عسيري ومختار يأخذان اتحاد جدة لمواجهة الحزم

تأهل اتحاد جدة لدور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بتغلبه على الوحدة 2 / صفر في دور الستة عشر من المسابقة والذي شهد أيضا تأهل الحزم بعد تغلبه على الباطن 5 / 3 بضربات الترجيح بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2 / .2

ويلتقي اتحاد جدة مع الحزم في دور الثمانية.

وقاد أحمد عسيري ومختار فلاتة فريقهما للفوز على الوحدة بإحرازهما هدفين في الدقيقتين 55 والاخيرة.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى وانحصر اللعب في وسط الملعب في أغلب فتراته على الرغم من استحواذ اتحاد جدة على الكرة في أغلب فتراته وشنه لهجمات متتالية في محاولة لاحراز الأهداف، في الوقت نفسه كان الوحدة أكثر واقعية واعتمد على تضييق المساحات وشن هجمات مرتدة سريعة.

وكشر اتحاد جدة عن أنيابه الهجومية في الدقيقة 12 عندما لعب مونتاري كرة طولية لمختار فلاتة خلف مدافعي الوحدة ليقابلها بتسديدة قوية لكن الحارس عبد الله العراف أمسك بالكرة.

وكاد أحمد حسن عسيري أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 18 عندما لعب مونتاري الكرة داخل منطقة الجزاء من ضربة حرة ارتقى إليها عسيري وقابلها بضربة رأسية لكن العراف تألق وأبعد الكرة ليتابعها أمام محمد بوسبعان بتسديدة قوية لكنها اصطدمت بالشباك الخارجية.

وفاجأ عامر هارون لاعب الوحدة الجميع وسدد كرة قوية في الدقيقة 23 من خارج منطقة الجزاء لكن هاني الناهض حارس الاتحاد تألق وحول الكرة لضربة ركنية لم يستغلها مهاجمو الوحدة.

وكثف الاتحاد من هجماته في محاولة لاحراز هدف التقدم لكنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم من جانب فريق الوحدة.

وحرم القائم الايمن للحارس عبد الله العراف فريق اتحاد جدة من هدف مؤكد في الدقيقة 40 عندما توغل مختار فلاته من الناحية اليمنى ولعب كرة عرضية قابلها محمد بوسبعان بقدمه لتصطدم كرته بالقائم قبل أن يمسك بها العراف.

ومرت الدقائق المتبقية من هذا الشوط دون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية هذا الشوط فارضا التعادل السلبي بين الفريقين.

واستمر ضغط الاتحاد مع بداية الشوط الثاني بحثا عن هدف التقدم فيما استمر الوحدة في خطته الدفاعية.

وكانت السمة السائدة في العشر دقائق الاولى من هذا الشوط هي التمرير الخاطئ للكرة من جانب لاعبي الفريقين.

وفي الدقيقة 55 تمكن الاتحاد من افتتاح التسجيل عن طريق أحمد حسن عسيري عندما ارتقى وقابل الكرة التي لعبت من ضربة ركنية برأسه داخل المرمى.

بعد الهدف، تخلى فريق الوحدة عن حذره الدفاعي وبادل فريق الاتحاد للهجمات بحثا عن احراز هدف التعادل.

وفي الدقيقة 65 لعبت ضربة ركنية داخل منطقة جزاء الاتحاد قابلها جهاد الباعور بتسديدة قوية لكن هاني الناهض كان لها بالمرصاد.

وفي الدقيقة 71 استلم فهد المولد كرة طولية وراوغ مدافع الوحدة قبل ان يسدد كرة ضعيفة أمسكها بسهولة عبد الله العارف.

واندفع فريق الوحدة بحثا عن تعديل النتيجة لتظهر المساحات في خط دفاعه ليستغلها فريق الاتحاد الذي شكل من خلالها خطورة كبيرة.

وفي الدقيقة 79 انطلق فهد المولد بالكرة من الناحية اليسرى ومرر كرة عرضية أرضية لفلاتة الذي قابلها بتسديدة قوية لكنها علت العارضة وسط ذهول الجميع.

واستمرت محاولات الوحدة بحثا عن تعديل النتيجة لكن فريق اتحاد جدة نجح من هجمة مرتدة في إضافة الهدف الثاني عن طريق مختار فلاتة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي عندما لعبت كرة عرضية من الناحية اليمنى قابلها فلاتة بضربة راسية سكنت مرمى عبد الله العراف.

ومر الوقت المحتسب بدلا من الضائع دون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة معلنا تأهل الاتحاد لدور الثمانية.