فان مارفيك يعيد قرني الاتحاد إلى الأخضر

أعلن الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب السعودي قائمته الأولية التي ستدخل في معسكر إعدادي في جدة من الفترة 18 وحتى 30 مارس الحالي، وذلك تحضيرا لمواجهتي ماليزيا والإمارات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018 ونهائيات أمم آسيا 2019 بالإمارات.

واختار مارفيك كلاً من ياسر المسيليم، خالد شراحيلي، وعساف القرني الذي عاد من جديد إلى قائمة الأخضر بعد سنوات،و أسامة هوساوي، حسن معاذ، عمر هوساوي، عبدالله الزوري، ياسر الشهراني، ياسين حمزة، معتز هوساوي، محمد البريك.

وتيسير الجاسم، يحيى الشهري، سلمان الفرج، عبدالملك الخيبري، سلمان المؤشر، سالم الدوسري، وليد باخشوين، فهد المولد، مصطفى بصاص، حسين المقهوي، عبدالفتاح عسيري في خط الوسط، أما الهجوم فتواجد به كلاً من محمد السهلاوي ونايف هزازي وعبدالرحمن الغامدي