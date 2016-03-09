كانيدا: نلعب دون ضغوط.. والفيصلي لا يعكس حقيقتنا

أكد راؤول كانيدا مدرب النصر أن فريقه سيدخل إلى مواجهة الديربي أمام الهلال بدون ضغوط بعد فقدان النصر فرصة الحفاظ على لقبه، مشيراً إلى أن المواجهة لا تخضع إلى أي معيار أو نتائج سابقة.

وقال كانيدا "إن اللقاء يعد مباراة ديربي ومثل هذه المباريات في جميع أنحاء العالم لا تخضع لأي معايير أو نتائج تسبقها ودائماً يكون لهذه المباريات طعم خاص".

وأضاف "نحن جاهزون للمباراة وسندخلها بالطبع دون أي ضغوط كوننا فقدنا الفرصة في الدفاع عن لقبنا لكن يظل الفوز في أي مباراة نلعبها هو مطلبنا. نحترم الهلال كما نحترم كل الأندية ونتمنى أن يقدم الفريقا ن مباراة تليق بمكانتهما وبما يضمانه من نجوم مميزة في الكرة السعودية".

وأوضح مدرب النصر "مباراتنا أمام الفيصلي لا تعكس على الإطلاق صورة النصر ولا مستوى لاعبيه وأنا أثق بفريقي واعرف جيداً كما يعرف الجميع أن النصر يملك أفضل العناصر الكروية بالمملكة ويبقى التوفيق في المباريات من الله".

وتابع "ندرك أننا لم نقدم المطلوب في مباراة الفيصلي وكل اللاعبين غير راضين عن ذلك وبالطبع هي ليست مقياس لمستوى النصر الذي اعتبر مباراة بونيودكور في دوري أبطال آسيا هي بداية لعودة الفريق لصورته المعروفة ".

وبين كانيدا انه سعيد بعودة عدد من اللاعبين الذين غابوا عن مباراة الفيصلي بداعي الإصابة حيث قال "الجميع في جاهزية تامة وواثق من قدرات وإمكانيات فريقي لتحقيق نتيجة ايجابية في هذه المباراة".