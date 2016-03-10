جلال قادري: وضع الخليج بات مطمئناً

شدد التونسي جلال قادري مدرب الخليج على أن فريقه يطمح في المحافظة على نغمة الانتصارات والتمسك بالمركز السادس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم رغم صعوبة مواجهة فريق نجران على أرضه ووسط جماهيره الجمعة في المرحلة العشرين من المسابقة.

وأشار قادري إلى أن وضع الخليج بعد الفوز على فريقي التعاون والرائد أصبح مطمئناً ولكن لغة الحسابات تؤكد بان الفريق لم يضمن البقاء بصفة رسمية كون فرق المؤخرة لازالت تملك فرصة للوصول الى رصيد 26 نقطة الامر الذي يؤكد على وجوب مواصلة العمل لتحقيق المزيد من النقاط .

وقال قادري في المؤتمر الصحفي الذي عقده للحديث عن مواجهة نجران: ندخل منعطفا جديدا في الدوري بنشوة الانتصارين الذين حققهما الخليج على حساب التعاون والرائد الامر الذي جعلنا نرتقي للمركز السادس في جدول الدوري برصيد 26 نقطة ، وبالتالي سنسعى لتعزيز هذا التقدم بفوز ثالث على التوالي ".

وأضاف: "بشهادة النقاد والمحللين فإن نجران يعتبر من أفضل الفرق المتطورة في الدور الثاني بفضل التعاقدات التي أجرتها إدارة النادي، بدليل فوزه على فرق كبيرة مثل النصر والأهلي وبالتالي لابد من احترامه كفريق قوي ومنظم".

وحول مدى تأثير إيقاف قائد الخليج حسين التركي على منظومة الفريق قال :" بالتأكيد خبر محزن وكان بمثابة الصدمة لنا جميعاً كون التركي من النجوم المميزين فنياً وقبل ذلك فهو من اللاعبين الذين يتحلوّن بدماثة الخلق وبالتالي إيقافه بالتأكيد يعتبر خسارة لنا فهو يمثل قيمة فنية ومعنوية ومشواره وإنجازاته مع الخليج خير شاهد على ذلك ".

وأضاف: "اجتمعنا باللاعبين وتحدثنا معهم من أجل الإصرار على مواصلة العمل على تحقيق الانتصارات لإهدائها للنجم والقائد الفذ حسين التركي الذي طالما أسعدنا وساعدنا لتحقيق الانتصارات الماضية".

وعبَّر قادري عن ثقته الكبيرة بالحارس محمد الطويل والذي سيحل بديلاً عن الغائب مسلم آل فريج بداعي الإيقاف، مؤكدا ان الطويل قادر على تأكيد تألقه مجدداً .

