رئيس الوحدة: اتحاد جدة خطف لاعبنا بطريقة ملتوية

هدد هشام مرسي، رئيس الوحدة، بتقديم شكوى قانونية ضد اتحاد جدة بعد تعاقد الأخير مع معتز تمبكتي، لاعب النادي المكي مساء الأربعاء، معتبراً أن إدارة الاتحاد تعاملت بعملية الانتقال بطريقة ملتوية.

وقال مرسي لـ"العربية.نت": قدمنا عرضنا لمعتز تمبكتي قبل دخوله فترة الأشهر السبعة من عقده مع الوحدة، وفي فترة الانتقالات الشتوية كان الاتحاديون يحاولون بالاتصالات ودفع الأموال من تحت الطاولة لتسجيله، وهو تكرار لطريقة إدارة الاتحاد بالتعامل الملتوي بتعاقدهم مع عساف القرني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية حتى حصلنا على أموالنا من قبل اتحاد القدم السعودي.

وأتبع: إن وقع معتز تمبكتي كلاعب محترف سنحصل على العرض الذي قدمناه له، أما إذا كان هاوياً فهذا الأمر له إجراءات أخرى سأبدأها مع المحامي ابتداءً من اليوم، واللاعب لم يحصل على المخالصة المالية ولن نمنحه إياها حتى ننهي الأمر.

وواصل مرسي حديثه وقال: تعاملنا مع إداراتي القادسية والأهلي في انتقال عبدالمحسن فلاتة وماهر عثمان وكانتا في غاية الرقي، أما إدارة الاتحاد فلم يكن تعاملها جيداً، فهناك ميثاق شرف بين الأندية لم يلتزموا به، ونحن لا نريد إلا حقنا بالطريقة الرسمية فقط، ولدينا حقوق في اللاعب لن نتنازل عنها هاوياً كان أم محترفاً، فبدل التدريب تصل قيمته إلى ما يقارب مليوني ريال.

وإزاء ذلك، أفصح مصدر لـ"العربية.نت" داخل لجنة الاحتراف بأن توقيع تمبكتي مع اتحاد جدة كلاعب هاوٍ فهذا يعني أن الوحدة لا يحق له المطالبة بقيمة العرض الذي قدمه للاعبه السابق، ويسقط كذلك بدل التدريب الذي يطالب به.

وكان اتحاد جدة قد تفاوض مع معتز تمبكتي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وعرض على إدارة النادي المكي مبلغ 800 ألف ريال للتنازل عن الشهرين المتبقيين في عقده، إلا أن الأخيرة رفضت وفضلت التمسك بلاعبها الذي لعب 6 مباريات دورية هذا الموسم.