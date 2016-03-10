"الانضباط" تغرم مختار.. ياسين.. واتحاد جدة 40 ألفاً

غرمت لجنة الانضباط باتحاد القدم السعودي كلاً من ياسين حمزة ومختار فلاتة واتحاد جدة بـ40 ألف ريال بسبب امتناع اللاعبين عن إجراء لقاءات تلفزيونية بعد مباراة الفتح، وتأخر الفريق عن النزول إلى الملعب لمدة دقيقتين.

وقالت اللجنة في خبر صحافي: تقرر تغريم ياسين حمزة ومختار فلاتة بعد امتناعهما عن إجراء لقاءات تلفزيونية عقب نهاية مباراة الاتحاد والفتح بـ15 ألف ريال لكل منهما في قرارين غير قابلين للاستئناف، وتقرر كذلك تغريم نادي الاتحاد بدفع 10 الآف ريال بقرار قابل للاستئناف بعد تأخر أعضاء فريقه بالنزول إلى أرض الملعب لمدة دقيقتين، ما تسبب بتأخير انطلاق المباراة.

وكانت اللجنة قد عاقبت سولي مونتاري لاعب الاتحاد مساء الأربعاء بالإيقاف مباراتين وتغريمه 10 الآف ريال بعد خنقه مهند الفارسي لاعب الوحدة في مباراة الفريقين بكأس الملك.