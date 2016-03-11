دونيس: نسيت النصر.. وبدأت التفكير بمواجهة الجزيرة

أشاد اليوناني جورجيوس دونيس مدرب فريق الهلال السعودي لكرة القدم بفوز فريقه الثمين 2 / صفر على ضيفه النصر في المرحلة العشرين من دوري جميل الخميس.

وقال دونيس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "الأهم هو الفوز وسأفكر الآن في لقاء الجزيرة الإماراتي في بطولة دوري أبطال آسيا وبعدها سأعمل على إعداد المصابين واستغلال التوقف لالتقاط الأنفاس وإعداد بقية اللاعبين للمنافسة في بطولة الدوري".

وأوضح دونيس "حققنا انتصارا مهما بعدما غابت عنا نغمة الانتصارات في المباريات الثلاث الماضية، اتسم أداءنا بالبطء في البداية وبعد نصف ساعة استطعنا التسجيل وخلق الفرص وكان من الممكن مضاعفة النتيجة".

وتابع "قبل أي مباراة ندرس الخصم ومن خلال التدريبات وضعنا عبدالعزيز الدوسري في الناحية اليمنى وسالم الدوسري في اليسار لدخولهم بالعرض والتسديد أو صناعة الكرة".

وأضاف المدرب اليوناني "تكرر المشهد مع بداية الشوط الثاني ومع دخول الزوري استطعنا امتلاك اللعب والسيطرة ومضاعفة النتيجة وتحقيق الأهم وهو الانتصار".