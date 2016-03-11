هوساوي: لم أملك حلاً.. ألميدا: للهدف طعم خاص

أكد عمر هوساوي لاعب النصر أنه لم يملك حلاً لابعاد الكرة غير تشتيتها على قوس منطقة الجزاء، وهي التي أتى منها هدف الهلال الأول من تسديدة سالم الدوسري، فيما أعرب البرازيلي إلتون ألميدا عن سعادته بالتسجيل في مواجهة ديربي الرياض التي انتهت زرقاء.

وزاد هوساوي في تصريحات تلفزيونية: لم يكن أمامي إلا تشتيتها بتلك الطريقة، وذلك الهدف تسبب بإرباكنا. وأردف: كنا جيدين، واستحوذنا على الكرة وضغطنا على الهلال في ملعبه، أما عن الخطأ فالجميع يتحمله.

ووعد هوساوي جماهير ناديه بالتعويض، وقال: سنعود من جديد لأن هذا الوضع لا يعجبنا على الإطلاق، وتبقى أمامنا كأس الملك ودوري أبطال آسيا.



وفي المقابل قال ألميدا: اشكر الجميع على تصنيفي من افضل لاعبي لقاء الديربي واللقاء بالتأكيد كان ذا طابع خاص أمام خصمنا اللدود فريق النصر".

وأضاف إلتون "كنا نبحث فقط عن الفوز للاستمرار بقوة في سباق المنافسة على اللقب".

وتابع "دائما ابذل قصارى جهدي في التدريبات للظهور في افضل صورة ترضي طموحات جمهور الهلال خلال المباريات والمهاجم حينما لا يسجل تجد الجميع ينتقده، وهذا أمر طبيعي واليوم وصلتني خمس فرص سجلت واحدة منها وحريص على البروز في كل المباريات التي امثل بها الهلال".

