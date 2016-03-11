مدرب الفتح: نقص الفيصلي قد يولد قوتهم

شدد ناصيف البياوي مدرب فريق الفتحعلى أهمية مواجهة الفيصلي في المرحلة العشرين من دوري جميل، مشيراً إلى أن نقص الفيصلي قد يكون نقطة قوة بالنسبة للفريق العنابي.

وقال البياوي "عملنا طوال الأسبوع الماضي على التذكير على بعض الملاحظات الفنية والتكتيكية مع العمل على النواحي البدنية خصوصاً على مستوى اللاعبين العائدين من الاصابة والذين انضموا مؤخراً لتدريبات الفريق الجماعية".

وأضاف المدرب الذي يقضي موسمه الثاني مع الفتح: "عقدنا اجتماعات فردية وجماعية للاعبي الفريق تحضيراً لهذه المباراة وكذلك وضعنا بعض اللمسات الفنية الأخيرة لها".

وعن غياب ثلاثة عناصر أساسية عن الفيصلي خلال اللقاء ،قال "النقص يولد القوة وهذا ينطبق على الفيصلي في مباراته أمام النصر في الجولة الماضية حيث ظهر بشكل قوي رغم غياب عدد من لاعبيه واستطاع العودة في المباراة والخروج بالتعادل، لذلك سندخل اللقاء بكل قوتنا وبكل احترام للفيصلي حتى نحقق النتيجة التي ترضينا وترضي جماهيرنا التي نتطلع لاسعادها".

