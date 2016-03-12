الأمن العام بطلاً لسباق الوفاء للشهداء

تحت رعاية سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز توج معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني الفائزين في سباق الوفاء للشهداء الثالث الذي نظمه الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي أمس السبت في (منتزه الدفيء) بمحافظة الجبيل بمشاركة 265 عداء من منسوبي القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

وعلى المستوى الفردي أحرز العداء عويضة بلحارث من الأمن العام كأس المركز الأول، وحل عدنان المالكي من الأمن العام بالمركز الثاني، ونال عاصم حسين من حرس الحدود المركز الثالث.

وفي سباق الفرق أحرز الأمن العام كأس المركز الأول، وحل حرس الحدود ثانياً وكلية الملك فهد الأمنية ثالثاً.

الفريق أول سعيد القحطاني: هناك اهتمام كبير بذوي الشهداء.

من جهته أكد معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني أن هذا السباق احد علامات اهتمام ولاة امرنا في هذا البلد الغالي، وبتوجيهات من سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف هناك اهتمام شديد وكبير بهذه الفئة المجاهدة التي ضحت بأرواحها في سبيل خدمة الامن والحفاظ عليه.

وقال:"الاهتمام بذوي الشهداء دائم وليس في هذه المناسبة أو مناسبتين أو أكثر إنما اهتمام دائم بكل ما يتعلق بهم، ووجودنا في هذا اليوم هو دليل على هذا الاهتمام وابراز دورهم، سائلين الله أن يكونوا عند ربهم في الصديقين والشهداء، ولذويهم وللوطن دائماً وابداً نقول لكل من يفكر أن يعتدي على أمن مواطنينا أو المقيمين على تراب وطننا، رجال الأمن أمامكم وسيضحون بالغالي والنفيس في سبيل هذه المهمة الوطنية".

وأشار إلى دور الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي وانه لا يكتفي بمهمته فقط في مثل هذه المناسبة أو هذا العمل الذي يشكرون عليه، وهم دائما يخدمون مئات الآلف من رجال الأمن، مشدداً على أهمية النشاطات الرياضية والثقافية التي يقوم بها الاتحاد.

وفي بداية الحفل ألقى رئيس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي رئيس اللجنة التنفيذية للسباق اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول كلمة عبر فيها عن سعادتهم بتشريف معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني لهذه الفعالية التي تحمل في مضمونها لمسة وفاء وعرفان لأولئك الأبطال الذي ضحوا بأرواحهم فداءً للدين والمليك والوطن.

وأضاف: "في هذه المناسبة التي نخلد فيها ذكراهم المجيدة نجدد العهد والولاء للقيادة الرشيدة التي أولت شهداء الواجب وأسرهم كل عناية واهتمام ورعاية كريمة".

وتابع اللواء المرعول قائلاً: "الاتحاد الرياضي لقوى الأمن الداخلي وهو يقيم هذه الفعالية يحشد فها كل الطاقات والإمكانيات بمشاركة عدائين من رجال الأمن يمثلون كل قطاعات وزارة الداخلية بتوجيه كريم ودعم غير محدود من الأمير محمد بن نايف وبمتابعة واهتمام من معالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج وتفاعل من كافة قادة القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية للإسهام مع اتحاد قوى الأمن لتنفيذ الكثير من الفعاليات والأنشطة لرجال الأمن في وزارة الداخلية من خلال خطة طموحة تتضمن تنمية الجوانب الرياضية والتدريبية والثقافية لرجال الأمن لتسهم في تأديتهم للمهام الأمنية بالشكل المطلوب انطلاقاً من تنمية الفكر والبدن، مقدماً شكره لرئيس الهيئة الملكية بالجبيل وينبع الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود، على تسخير كافة امكانات الهيئة في انجاح هذه الفعالية الوطنية، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على بلادنا الأمن والأمان والاستقرار وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة وأن يبارك في خطواتها التي تسعى من خلالها إلى تنمية الوطن والمواطن.

عرض مرئي

وشاهد الحضور عرضاً مرئياً يحكي قصة وتاريخ الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي والإنجازات المتعددة على مستوى انشطته وبرامجه المختلفة التي حققها في مشاركاته السابقة سواء الداخلية أو الخارجية والبطولات التي نظمها.

وتقدم ذوو الشهداء للسلام على راعي الحفل ثم تم تقديم دروع للجهات المساندة في انجاح السباق.

وفي نهاية الحفل تسلم الفريق أول سعيد القحطاني هدية تذكارية من الاتحاد الرياضي لقوى الأمن الداخلي سلمها رئيس الاتحاد اللواء الدكتور محمد المرعول.

أبدى الأمين العام للاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي مدير السباق العقيد سلطان الودعاني سعادته الغامرة بنجاح السباق الثالث في الجبيل، مشدداً على ان النجاح ينسب لكافة المسؤولين في القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية في ظل توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن نايف.

بلحارث: ثقتي بنفسي جعلتني أتجاوز صعوبات " العشب"

أبدى العداء عويضة بلحارث من الأمن العام سعادته الكبيرة بمناسبة تحقيقه المركز الأول في سباق الوفاء للشهداء للمرة الثالثة على التوالي، مشيرا الى أن السباق كان صعبا جداً نظراً للعوائق الكثيرة ومنها إقامة السباق على العشب مؤكداً أن ثقته بنفسه وقدرته كانت هي الطريق لأن يكون الأسرع بين المتسابقين.

وأرجع بلحارث هذا الانجاز الى التدريبات التي يقيمها طوال العام مع المدرب الأميركي محمد ترافه الذي وضع خطة مميزة تم إعدادها في ايطاليا شاكرا اياه على المجهودات التي بذلها معه وكذلك جميع من دعمه في سبيل مواصلة تميزه على هذا السباق.