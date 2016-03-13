الاتحاد يهاجم التحكيم.. اللجان.. ويتوجه لرعاية الشباب

اعتبر اتحاد جدة في بيان رسمي أصدره مساء الأحد، أن الأخطاء التي وقع فيها سلطان الحربي حكم مباراة فريقه والوحدة والتي شهدت فوز الأخير بهدفين، لم تكن عادية، مبيناً أن الحكم المساعد الأول قال لإبراهيم البلوي "سنعطيكم حقكم في الشوط الثاني" بشكل اعتبره البيان الأصفر مستفزاً.

وقال اتحاد جدة في بيانه: كيف يتم إسناد مباراة مهمة لفريق الاتحاد وهو ينافس على صدارة الدوري، وشقيقه فريق الوحدة الذي يسعى بكل قوة للابتعاد عن المنافسة على الهبوط.. إلى حكم درجة ثانية غير مؤهل لقيادة مباراة بهذه الأهمية، ويذكر مجلس الإدارة بقضية احتجاجه حول مباراة القادسية التي يتم تناقلها من لجنة إلى أخرى في حادثة تكشف ضعف اتحاد الكرة.

وزاد: يستغرب المجلس العقاب الذي صدر بحق النادي من قبل لجنة الانضباط بسبب تأخر الفريق دقيقتين، في وقت يتم تجاهل هاتين الدقيقتين وأكثر منهما، لغالبية الأندية الأخرى، وكأن نادي الاتحاد هو المعني وحده بالعقوبات، في حين تقوم جماهير نادي الاتحاد بالحضور الغفير والدعم الكبير للمنافسات وتضيف عليها الشيء الكثير، وأصبحت مضرب الأمثلة في العالم العربي وقارة آسيا، رغم ما يتعرض له النادي من ظلم وقرارات تعسفية. وأتبع: الواضح أن المنافسات الكروية تدار بالاجتهاد والأهواء ولا تحكمها الأنظمة واللوائح.

وختم النادي الجدّاوي بيانه: لكن من خلال ثقتنا وتقديرنا واحترامنا للمرجعية الرياضية في المملكة الأمير عبدالله بن مساعد، فإن المجلس سيرفع كافة الأحداث بإثباتاتها إلى سموه بصفته رئيس اللجنة الأولمبية والمسؤول الأول عن المنافسات الرياضية بمختلف ألعابها، وكلنا ثقة في عدله وإنصافه، وأن نادي الاتحاد سيحصل على حقوقه من ما يتعرض له من اتحاد الكرة ولجانه، سعياً إلى منافسات شريفة تحقق العدل بين جميع الأندية على حد سواء".