النصر يطلب مواجهة ذوب آهن على استاد راشد

اكد عبدالله النابودة رئيس الاهلي الاماراتي ان ناديه تلقى طلبا من النصر لإقامة مباراته مع ذوب اهن الايراني ضمن منافسات المجموعة الثانية لدوري ابطال اسيا لكرة القدم في استاد راشد بدبي.



وقال النابودة في تصريح للموقع الرسمي للنادي الاهلي الاحد :" تجمعنا علاقة طيبة باخواننا في نادي النصر، وستكون ابوابنا مفتوحة امامهم لاداء مبارياتهم، ليس لدينا أي مانع، وننتظر ما سيتم بعد التنسيق مع الجهات المسؤولة في هذا الشأن ".



ويلعب النصر مع ذوب اهان ذهابا في 20 ابريل المقبل ثم يستضيفه ايابا في 4 مايو المقبل ضمن الجولة الاخيرة من منافسات المجموعة الثانية.



ورفضت الاندية السعودية اللعب في ايران وطالبت من الاتحاد الاسيوي لكرة القدم بنقل مبارياتها مع فرقها الى اراض محايدة.



ووافق الاتحاد الاسيوي على إقامة مباريات الفرق السعودية والايرانية على ملاعب محايدة في حال عدم عودة الاوضاع الى طبيعتها قبل 15 مارس الحالي، كما عدل برنامج مباريات البطولة في ما يتعلق بالمباريات التي تجمع بين الاندية السعودية والايرانية.



وجاء في قرار لجنة المسابقات في الاتحاد الاسيوي انه "من اجل إتاحة المزيد من الوقت امام الإدارة في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم لاجراء تقييم مستقل حول شؤون الأمن والسلامة بين السعودية وايران، فقد قررت لجنة المسابقات اجراء تبديل في ترتيب ايام المباريات في المجموعات الأربع الاولى".

وتابع البيان أن اللجنة وافقت على تحديد تاريخ 15 مارس 2016 موعدا الاستكمال تقييم الموقف، وفي حالة عدم عودة العلاقات بين السعودية وايران الى وضعها الطبيعي حتى ذلك التاريخ، فإن جميع المباريات بين الاندية السعودية والإيرانية ستلعب على ارض محايدة نهاية العام الماضي.

