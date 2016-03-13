لجنة الاستئناف تلزم اتحاد جدة بدفع 900 ألف لجيزاوي

ألزمت لجنة الاستئناف باتحاد القدم السعودي، اتحاد جدة بدفع 900 ألف ريال للاعبه عبدالرحيم جيزاوي، وفسخ العقد الذي يربط الطرفين ببعضهما، في قرار واجب لا يقبل الالتماس أو الاعتراض.

وقالت لجنة الاستئاف إنها أيدت جزءا من قرار غرفة فض المنازعات الصادر الشهر الماضي بإلزام اتحاد جدة بدفع 700 ألف ريال، تمثل الشرط الجزائي في عقد عبدالرحيم جيزاوي، وقبول استئناف الأخير فيما يتعلق بالدفعة الثانية من مستحقاته بالعقد، وإلزام النادي بدفع 200 ألف ريال في نقض لقرار غرفة فض المنازعات.

وكان جيزاوي قد انتقل إلى اتحاد جدة في فترة الانتقالات الشتوية مطلع العام الماضي، لكنه لم يشارك كثيراً مع أصفر جدة، واستبعده المدرب السابق لازلو بولوني، وتبعه بذلك مواطنه فيكتور بيتوركا.