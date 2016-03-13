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"الرابطة" ترسل ردها لاتحاد القدم بخصوص احتجاج الاتحاد

المصدر: العربية.نت
جانب من المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق
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أرسلت رابطة دوري المحترفين السعودية ردها إلى لجنة الاستئناف باتحاد القدم حول قضية إعادة مباراة اتحاد جدة والقادسية التي طالب الأول بإعادتها قبل نحو 3 أسابيع بسبب بقاء اللاعب نايف هزازي لاعب الأخير 5 دقائق في الملعب بعد طرده.

وقالت الرابطة في بيان نشرته عبر موقعها: توضح أنها قامت بمراجعة كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بالموضوع ودراستها من كافة الجوانب النظامية والقانونية .. وتم ظهر الأحد إرسال رد الرابطة الى لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم لاتخاذ اللازم".

وكانت لجنة الاستئناف قد أحالت القرار إلى الرابطة مطلع الأسبوع الماضي، بعدما رفضت لجنة المسابقات إعادة المباراة التي انتهت بالتعادل.

كلمات دالّة

#اتحاد جدة, #القادسية, #لجنة الاستئناف, #رابطة دوري المحترفين

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