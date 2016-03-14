اتحاد جدة يبحث عن العودة إلى الانتصارات عبر نصر دبي

يبحث اتحاد جدة عن الخروج من مأزق تراجع النتائج حينما يستضيف النصر الاماراتي على ستاد الملك عبدالله بجدة ضمن منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.



ويتذيل الاتحاد ترتيب المجموعة رفقة لوكوموتيف الاوزبكي برصيد نقطتين بينما يملك النصر الاماراتي وسباهان الايراني ثلاث نقاط.



ويسعى الاتحاد إلى تحقيق فوزه الأول بعدما فرط بانتصارين محققين أمام لوكوموتيف حينما خرج متعادلاً أمامه ذهاباً وإياباً.



ويعيش الاتحاد أوضاعاً فنية صعبة بعدما فقد الفريق نغمة الانتصارات في الثلاث مباريات الأخيرة بعد تعادله أمام لوكوموتيف الأوزبكي في دوري الأبطال وأمام الفتح وخسارته أمام الوحدة في دوري جميل السعودي للمحترفين السبت الماضي ليبتعد عن غريمه التقليدي الأهلي المتصدر بفارق 5 نقاط قبل النهاية بـ6 مراحل.



وسيكون بإمكان الروماني بيتوركا الاستعانة بالثنائي أحمد عسيري والمهاجم الفنزويلي ريفاس بعد شفاؤهما من الاصابة, بالاضافة إلى الغاني سولي مونتاري الغائب عن مباراة الوحدة الدورية بداعي الايقاف, وسيفقد المهاجم فهد المولد الموقوف انضباطياً في دوري الأبطال بعد ايقافه مباراتين.



ولم يسبق للاتحاد أن التقى النصر في المسابقة إلا أنه يتفوق بمجموع مبارياته أمام الفرق الاماراتية بعد أن فاز في 6 مباريات وتعادل مثلها وخسر لقاءين.



وفي المقابل يسعى النصر الاماراتي إلى مواصلة انتصاراته في المسابقة بعدما حقق فوزاً ثميناً على سباهان الاماراتي 2-صفر في المرحلة السابقة ليشاركه بالصدارة بذات الرصيد وفارق الأهداف.



وعلى المستوى المحلي قدم النصر مستويات متذبذبة هذا الموسم كان آخرها خسارته في المرحلتين السابقتين بالدوري الاماراتي أمام الجزيرة والشباب ليحتل الفريق المركز الخامس برصيد 33 نقطة وبفارق 20 نقطة عن أهلي دبي المتصدر.



