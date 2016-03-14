الهلال في مهمة صعبة أمام الجزيرة الاماراتي

يسعى الهلال السعودي إلى تحقيق ثلاث نقاط ستسهل مهمته في الوصول إلى الدور الثاني حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الجزيرة الإماراتي على ستاد الشيخ محمد بن زايد في أبوظبي ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.



ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين عن تراكتور تبريز الايراني المتصدر, في حين يتذيل الجزيرة الترتيب بلا نقاط وبفارق نقطة عن باختاكور الثالث.



ويبحث الأزرق عن ثلاث نقاط قد تزيح الضغط الكبير على لاعبيه الذين يصارعون على لقب الدوري السعودي الغائب عن الخزانة الزرقاء منذ أربع مواسم قبل مواجهة الرد أمام الجزيرة في الرياض سادس أيام أبريل المقبل.



وخرج الهلال من موقعتي باختاكور بأربع نقاط بعد خروجه متعادلاً 2-2 في العاصمة الأوزبكية طشقند وفوزه الكبير إياباً في الرياض 4-1.



ويدخل الهلال المباراة منتشياً بفوزه الأخير على غريمه التقليدي النصر الخميس الماضي في دوري جميل السعودي للمحترفين ليستعيد أزرق العاصمة توازنه بعد خسارتين من التعاون والاتحاد وتعادل أمام القادسية ليحتل المركز الثاني بفارق نقطة عن المتصدر الأهلي.



وتنفس اليوناني دونيس مدرب الهلال الصعداء بعد تأكد مشاركة الثنائي محمد جحفلي وخالد كعبي بعد شفاؤهما من الاصابة في حين سيتواصل غياب البرازيلي كارلوس ادورادو ونواف العابد لذات السبب.



وفي المقابل يسعى الجزيرة إلى إبقاء حظوظه قائمة في المنافسة على احدى بطاقتي التأهل إلى الدور الثاني بعد خسارته ذهاباً وإياباً أمام تراكتور تبريز الإيراني 4-صفر و1-صفر على التوالي ليتذيل الترتيب.



وبدأ فريق العاصمة الاماراتية موسمه ببداية سيئة للغاية بقيادة مدربه البرازيلي آبل براجا الذي أقيل في نهاية ديسمبر الماضي لتتعاقد إدارة الجزيرة مع الهولندي هينك تين كات.



واستعاد الجزيرة جزءاً من مستواه في المراحل الخمس الماضية بعد تحقيقه الفوز في أربع مباريات مقابل خسارة وحيدة ليحتل المركز السابع برصيد 28 نقطة وبفارق 25 نقطة عن أهلي دبي المتصدر.



وسيواجه الهولندي تين كات مشكلة في الغيابات بعد تأكد عدم جاهزية الثلاثي الحارس علي خصيف والمدافعين سعيد حزام وخالد سبيل للإصابة.

