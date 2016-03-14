بيتوركا: سان مارتين لا يختلف عن أي لاعب آخر

اعترف الروماني فيكتور بيتوركا مدرب اتحاد جدة بتذبذب مستوى فريقه خلال المباريات الماضية، مشيراً إلى أن جماهير الاتحاد هي السلاح القوي الذي قد يأخذه إلى الدور الثاني.

وقال بيتوركا في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة: نريد الفوز لتعزيز حظوظنا، وبما أن الفارق النقطي بين الفرق بسيط، نريد تحقيق الفوز على أرضنا لتعزيز موقفنا" وأتبع: عودة جليمن ريفاس وسولي مونتاري ستضيف القوة للفريق، وسان مارتين لاعب رائع وهبوط مستواه يحدث لأي لاعب".

واشتكى بيتوركا من ضغط المباريات، وزاد: الضغط سبب لنا الكثير من الإصابات، لكن هذه ضريبة المنافسة على البطولات".

