دونيس يخشى الجزيرة.. ويحب تياغو نيفيز

وصف اليوناني جيورجيوس دونيس مدرب الهلال، مباراة فريقه أمام الجزيرة الإماراتي بالصعبة ، نظير التطور الذي بدى عليه المضيف خلال مبارياته الأخيرة، فيما قال عبدالله الزوري مدافع الأزرق بأن المواجهة تعتبر امتداداً للتنافس الرياضي بين الفرق السعودية والإماراتية

وقال دونيس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: أثق بأن يتجاوز لاعبي مباراة النصر الأخيرة، كون مواجهة الجزيرة في بطولة مستقلة. مشيراً إلى معاناة كبيرة يعانيها الأزرق من الإصابات وابتعد بسببها محمد جحفلي وكارلوس إدواردو وخالد كعبي ونواف العابد وربما تبعد سالم الدوسري عن مواجهة الثلاثاء.

وعن تياغو نيفيز، لاعب الجزيرة الحالي والهلال السابق، أجاب: كان بيننا تعامل وتعاون كبير إبان تمثيله الهلال الموسم الماضي، ولديه العديد المميّزات، لكن تحقيق الفوز لا يعتمد على لاعب واحد فقط؛ فالعمل الجماعي هو ما يجلب الانتصار".



واعتبر عبدالله الزوري مواجهة فريقه بالجزيرة الإماراتي "ديربي خليجي"، وزاد: المنافسة بين الكرتين السعودية والإماراتية دائمًا ما تكون قوية، والمباراة تعتبر ديربي الكرة الخليجية، وهدفنا تحقيق الفوز في لقاء الغد، والجزيرة يملك لاعبين مميزين لديهم القدرة على تحقيق مراكز متقدمة في البطولة".



