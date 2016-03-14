فيصل بن خالد يزور معسكر أهلي جدة في العين

تواجد الأمير فيصل بن خالد بن عبدالله، عضو شرف أهلي جدة في تدريبات الفريق التي يجريها استعداداً لمواجهة العين الإماراتي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ونقل حساب أهلي جدة على "تويتر" صوراً لعضو الشرف الشاب في حديث باسم مع طارق كيال المشرف على الفريق والمدرب كريستيان غروس واللاعبين شحذاً لهممهم قبل مواجهة العين التي يحتاج الأهلي فيها إلى الخروج بنتيجة إيجابية تعويضاً لخسارته أمام ناساف في الجولة الماضية.

وبعد مرور جولتين من دوري أبطال آسيا، يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 3 نقاط متقدماً على ناساف بفارق الأهداف، وخلف الجيش القطري المتصدر.