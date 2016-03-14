لجنة الانضباط تغرم اتحاد جدة 202 ألف ريال

غرمت لجنة الانضباط باتحاد القدم السعودي اتحاد جدة ولاعبيه حمد المنتشري ومختار فلاته بمبلغ 202.500 ألف ريال بسبب إلقاء جماهيره علب المياه على أرض ملعب مباراته مع الوحدة، وتأخر الفريق في الدخول إلى أرض الملعب قبل بداية الشوط الثاني ورفض اللاعبان الحضور إلى منطقة اللقاءات السريعة بعد المباراة.

وقالت لجنة الانضباط عبر عدة تغريدات على حساب اتحاد القدم السعودي: لجنة الانضباط تغرم نادي الاتحاد 150 ألف ريال لقيام جمهوره برمي علب المياه على حارس مرمى الفريق المنافس، و15 ألف ريال لتأخره في الدخول إلى أرضية الملعب لمدة 5 دقائق، وتغريم مختار فلاتة 22.500 ريال لامتناعه عن الحضور في منطقة فلاش انترفيو بعد المباراة وحمد المنتشري 15 ألف ريال لذات السبب".

وغرمت اللجنة كذلك أندية هجر والرائد والقادسية ونجران بدفع 10 آلاف ريال لكل منهم، بعد تأخر الأول في الدخول إلى ملعب المباراة التي جمعته بالرائد، فيما تأخر الثاني في الدخول إلى ملعب المباراة في الشوط الثاني، أما القادسية ونجران فتأخرا في مواجهة الأهلي 3 دقائق و4 دقائق على التوالي.

