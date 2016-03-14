مسيرة مظفرة لاتحاد جدة أمام أندية الإمارات

يخوض اتحاد جدة مواجهته 15 أمام الفرق الإماراتية حينما يستضيف النصر على استاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة في المرحلة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

ويسيطر الاتحاد على مواجهاته أمام الفرق الإماراتية إذ حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في مثلها وخسر اثنتين كانت أمام العين في الدور ربع النهائي للنسخة قبل الماضية.

ولم يسبق للاتحاد أن التقى أمام النصر في تاريخ مشاركته بالمسابقة إذ بدأت مواجهاته مع الأندية الإماراتية في دوري أبطال آسيا بنسخته الجديدة عام 2005 حينما واجه العين في نهائي البطولة وتعادلا ذهاباً 1-1 سجله السيراليوني محمد كالون ونجح بالفوز إياباً 4-2 سجلها كالون وقائده محمد نور والكاميروني جوزيف جوب وأحمد الدوخي.

وفي نسخة عام 2009 التقى الاتحاد أمام الجزيرة في دور المجموعات وانتهت المباراتين بالتعادل سلبياً ذهاباً في الإمارات و1-1 إياباً في جدة وسجل هدفه المدافع أسامة المولد.

وفي عام 2010 التقى الاتحاد أمام الوحدة في دور المجموعات ونجح بحسم الفوز ذهاباً وإياباً 2-صفر عن طريق الجزائري عبدالملك زياييه ومحمد نور و4-صفر سجلها عبدالملك زياييه وسعود كريري "هدفين" وسلطان النمري.

وفي عام 2011 وقع الاتحاد مع الوحدة في مجموعة واحدة للموسم الثاني على التوالي وفاز ذهاباً بالإمارات 3-صفر سجلها الجزائري عبدالملك زياييه ومناف أبوشقير والبرتغالي باولو جورج وتعادلا سلبياً في جدة.

وفي عام 2012 واجه الاتحاد نظيره بني ياس في دور المجموعات وفاز ذهاباً في جدة 1-صفر عن طريق مهاجمه السابق نايف هزازي وتعادلا سلبياً في الامارات.

وفي نسخة عام 2014 لعب الاتحاد أمام العين 4 مواجهات كانت في دور المجموعات وفي الدور ربع النهائي ونجح بالفوز في دور المجموعات ذهاباً 2-1 عن طريق مهاجمه مختار فلاتة وتعادلا إيابا 1-1 سجله مهاجمه عبدالرحمن الغامدي.

في حين سجل العين أول فوز لفريق إماراتي على الاتحاد حينما هزمه ذهابا وإيابا 2-صفر و 3-1 على التوالي في الدور ربع النهائي.