الصعوبات تحيط بالنصر في مواجهة أندية قطر آسيويا

تعود مواجهات النصر وأندية قطر إلى 33 عاماً خلت عندما واجه الأصفر نظيره الريان في كأس أندية الخليج، وخلال البطولات المختلفة التي جمعته بها خليجياً وعربياً وقارياً، واجه 5 أندية في 18 مناسبة فاز في 9 منها، وخسر 3 مباريات كلها في بطولات آسيوية أمام الريان والسد ولخويا.

أول مواجهات النصر كانت أمام الريان القطري في بطولة الخليج 1983، وحينها تعادل الأصفر سلبياً مع أحمر الدوحة في الرياض، لكنه عاد ليفوز بهدفي ماجد عبدالله ومحيسن الجمعان، وبعد ذلك التاريخ بـ9 أعوام تعادل مع السد في بطولة أندية الخليجية بهدف لمثله عن طريق ماجد عبدالله، وفي ذات البطولة بنسخة 1995 التي حمل الأصفر لقبها، سجل ماجد عبدالله وإبراهيم ماطر وخالد الدحيدح 4 أهداف ليفوز النصر على العربي 4-1.

وعاد الأصفر لمواجهة الريان، ففي عام 1996 تعادل معه 1-1 بهدف لماجد عبدالله قبل أن يطير إلى اللقب، وفي ذات العام قلب النصر هزيمته من العربي في ربع نهائي كأس آسيا لأبطال الدوري في آخر 9 دقائق عندما سجل كينيدي هدف التعادل في الدقيقة 81، وفهد الهريفي هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وبعدها بعام سقط النصر أمام الريان القطري بهدفي زامل الكواري ومحمد العنزي مقابل هدف لماجد عبدالله، وفي كأس آسيا أبطال الكؤوس تعادل النصر مع الغرافة (الاتحاد سابقاً) سلبياً في الرياض، وفاز عليه في الدوحة 3-2 بأهداف حسين هادي ومحيسن الجمعان ومامادو صو ليواصل الأصفر طريقه إلى البطولة التي كسبها على حساب سامسونج الكوري الجنوبي .

وخلال البطولة العربية أبطال الدوري 2000، اكتسح النصر الغرافة القطري 3-0 بأهداف البرازيلي جونيور وماجد الدوسري وناصر الحلوي، وفي ذات البطولة ضرب شباك الريان بقوة عندما سجل علي يزيد هدفين، وهادي شريفي وعبدالله القرني هدفاً لكل منهما.

وبعد غياب النصر عن المشاركات الخارجية، عاد لمواجهة أندية قطر عندما لاقى الخور وتغلب عليه 3-1 في بطولة أندية الخليج 2008، وسجل في تلك المباراة محمد الشهراني هدفين وهدف ثالث لإلتون جوزيه، وفي الموسم الذي تلاه لعب النصر مرتين مع الخور فاز فيهما 3-1 في الرياض، و4-0 في الدوحة.

وفي دوري أبطال آسيا، خسر النصر مباراته الأولى أمام السد القطري بهدف، قبل أن يتعادل 1-1 بفضل هدف حسين عبدالغني، وفي النسخة الماضية تعادل مع لخويا ذهاباً 1-1، وخسر منه في الرياض 3-1.