أهلي جدة يخوض اختباراً صعباً أمام العين الإماراتي

يدخل أهلي جدة اختباراً صعباً يوم الأربعاء حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على العين الإماراتي على ستاد هزاع بن زايد في المرحلة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا.



وستكون المهمة صعبة لكلا الفريقين إذ أن الفوز سيكون مطلباً لكلا الفريقين وخاصة العين لاسيما في ظل ابتعاد الجيش القطري بالصدارة برصيد 6 نقاط.



ويسعى الأهلي إلى مواصلة صحوته في مبارياته الأخيرة في الدوري السعودي والتي اعتلى من خلالها صدارة ترتيب فرق جميل للمحترفين بفارق نقطة عن الهلال.



ويأمل الأهلي في تعويض خسارته في المرحلة السابقة أمام ناساف كارشي الأوزبكي في طشقند والتي جعلته يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط والخروج على الأقل بنقطة قبل لقاء العودة في جدة.



وفي المقابل يبحث العين عن ثلاث نقاط ستبقي آماله في المنافسة على خطف احدى البطاقتين بعد مستوياته التي ظهر بها في اللقاءين الماضيين.

وخسر العين ذهاباً وإياباً أمام الجيش القطري في افتتاح المسابقة في الامارات وقطر بذات النتيجة 2-1 ليتذيل ترتيب المجموعة.



ويبدو أن تركيز العين منصباً على الدوري الإماراتي لاسيما بعد المنافسة الحامية بينه وبين أهلي دبي الذي يتصدر الترتيب بفارق نقطة عنه قبل النهاية بـ5 مراحل وهو ما سيجعله يقاتل من أجل الظفر بالنقاط الثلاث التي ستؤمّن حظوظه في آسيا.

