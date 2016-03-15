اتحاد جدة يواصل تراجعه بخسارة جديدة أمام نصر دبي

واصل اتحاد جدة ترنحه بعد تلقيه خسارة جديدة أمام ضيفه النصر الاماراتي 2-1 على ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة في المرحلة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

وسجل هدفي النصر الاماراتي مهاجمه البرازيلي نيلمار "1"،"74" وسجل هدف الاتحاد مهاجمه الفنزويلي ريفاس "13".

وعلى عكس التوقعات فاجأ الضيوف الاتحادين بهدف مبكر وتحديداً بعد مرور 35 ثانية فقط عن طريق مهاجمه البرازيلي نيلمار داسيلفا الذي تلقى تمريرة طويلة من زميله عامر مبارك ليستغل تباطئ مدافع الاتحاد أحمد عسيري ويضع الكرة في الشباك.

ونجح الاتحاد بالعودة سريعاً بعد مرور 12 دقيقة عن طريق هدافه الفنزويلي ريفاس الذي تلقى تمريرة من الروماني سان مارتن وواجه المرمى ووضع الكرة في الشباك.

وظهر النصر الاماراتي بشكل أفضل من الاتحاد الذي لم يقدم لاعبوه أي مستوى يذكر في الشوط الأول وكاد الضيوف أن يعززون تقدمهم بتسجيل هدف ثان بعدما سدد لاعبه البوركيني جوناثان بيترويبا كرةً قوية لتجد الحارس عساف القرني الذي تصدى لها.

وفي الشوط الثاني حاول الاتحاد مجاراة لاعبي النصر الذين ظهروا بمستوى مميز وبتكتيك عال وشكل مهاجموه خطراً كبيراً على مرمى أصحاب الأرض في أكثر من مناسبة.

ودفع الروماني بيتوركا مدرب الاتخاد بلاعبه جمال باجندوح بديلاً للغاني سولي مونتاري الذي تعرض لاصابة بسيطة بحثاً عن اعادة التوازن لخط الوسط.

ولم يتغير حال الاتحاد وواصل النصر هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه الكونغولي كيمبو ايكوكو الذي تلقى تمريرة ذكية من التشيلي خيمينيز ليسدد الكرة قوية تصدى لها الحارس عساف القرني.

وعند الدقيقة 74 نجح البرازيلي نيلمار مهاجم النصر بتسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة مميزة من بيترويبا ليضع الكرك في شباك الحارس عساف القرني.

وعند الدقيقة 76 دفع الروماني بيتوركا بالمهاجم مختار فلاتة بديلاً لسان مارتن بحثاً عن الخروج بالتعادل على الأقل.

وكثف الاتحاد هجومه في الدقائق الأخيرة وكاد مدافعه أحمد عسيري أن يسجل هدف التعادل بعدما سدد كرةً قوية داخل منطقة الجزاء الا أن حارس النصر حرم الاتحاديين من هدف محقق.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر الى 6 نقاط في المركز الأول وبفارق نقطة عن لوكوموتيف طشقند صاحب المركز الثاني، ويتذيل الاتحاد الترتيب برصيد نقطتين وبفارق نقطة عن سباهان الايراني الثالث.

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