غروس: مواجهة العين صعبة

اعتبر السويسري كريستيان غروس، مدرب أهلي جدة، أن المباراة التي ستجمع فريقه بالعين الإماراتي مثيرة وقوية، كون الفريقين يتنافسان في دوري أبطال آسيا، وعلى لقب الدوري المحلي في بلديهما.

وقال غروس في المؤتمر الصحفي: العين فريق قوي ويسعى لتعويض إخفاقه في المباراتين الماضيتين، ونحن لا نريد التهاون في البطولة القارية لأن طموحنا هو التأهل كما هو حالنا في الدوري المحلي الذي نريد تحقيقه.

وحول أسامة هوساوي، أجاب : سيكون جاهزاً لمواجهة العين. وأردف: تعرفنا على بعض الأخطاء التي وقعنا بها أمام ناساف ونسعى لتلافيها أمام العين، والتركيز هو سلاحنا لتحقيق الفوز.

