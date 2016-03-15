"الآسيوي".. السعوديون لن يلعبوا في طهران

ينتظر أن يعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال الساعات القادمة نقل مباريات الأندية السعودية والإيرانية إلى أراضٍ محايدة بعد مصادقة المكتب التنفيذي للاتحاد القاري على القرار، عقب انتهاء المهلة المحددة سلفا بيوم 15 مارس الجاري لنقل المباريات إلى أراض محايدة في حال عدم عودة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

وأشارت مصادر "العربية.نت" إلى اختيار الهلال واتحاد جدة العاصمة القطرية الدوحة لمواجهة كل من تراكتور ساري تبريز وسباهان أصفهان، فيما اختار النصراويون دبي وتحديداً ستاد راشد مسرحاً لمواجهتهم مع ذوب آهن الإيراني، على أن تختار الأندية الإيرانية الملاعب التي تريد مواجهة نظيرتها السعودية عليها في جولة الإياب.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قرر مطلع العام الجاري تأجيل مواجهات الأندية السعودية ونظيرتها الإيرانية إلى الجولتين الخامسة والسادسة من دوري الأبطال الآسيوي، وتحديد موعد 15 مارس الجاري للتقرير بشأن نقل المباريات إلى أراض محايدة أو إقامتها في أماكنها المحددة سلفاً، قبل قطع العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران على خلفية الاعتداءات التي تعرضت إليها سفارة المملكة في طهران والقنصلية بمشهد.