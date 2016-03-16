جزائية غالب تنقذ النصر من الخسارة

أنقذ إبراهيم غالب فريقه النصر من خسارة محققة من أمام ضيفه لخويا القطري بعد تسجيله لهدف التعادل في الدقيقة الأخيرة في المباراة التي انتهت 1-1 على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض في المرحلة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.

وحافظ النصر على صدارته بعد ختام المرحلة الثالثة إذ رفع رصيده إلى 5 نقاط بفارق الاهداف عن ذوب آهن الايراني وارتفع رصيد لخويا الى نقطتين بالمركز الأخير بفارق الأهداف عن بونيودكور الأوزبكي.

وتقدم لخويا بهدف مبكر عن طريق مهاجمه الكونغولي ديوكو "7" وسجل ابراهيم غالب هدف التعادل للنصر "89" عن طريق ركلة جزاء.

وشهد الشوط الأول أفضلية مطلقة للضيوف الذين تسابق لاعبوه على إهدار الفرص المحققة، ونجح مهاجمه الكونغولي ديوكو بافتتاح التسجيل بعد مرور 7 دقائق بعدما حول عرضية زميله اسماعيل محمد بقدمه في المرمى الخالي.

وسنحت فرصة خطيرة للخويا لمهاجمه ديوكو الذي تلقى تمريرة وأسية من زميله كريم بوضيف وواجه المرمى وسدد الكرة وجدت الحارس عبدالله العنزي الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 30 حصل النصر على أول فرصة خطيرة له حينما مرر اللاعب يحيى الشهري تمريرة متقنة للبولندي أدريان الذي واجه المرمى وسدد الكرة ذهبت بجانب القائم الأيسر للحارس كلود أمين.

وواصل لخويا سيطرته وكاد لاعبه الكوري الجنوبي نام تاي هي أن يعزز تقدم فريقه بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء وسددها قوية تمكن الحارس عبدالله العنزي بالتصدي لها لتصطدم بالقائم.

وحاول لخويا استغلال حالة عدم الاتزان لمضيفه وكان قريباً من تسجسب الهدف الثاني عن طريق لاعبه التونسي يوسف المساكني الذي حول عرضية الكوري نام تاي هي برأسه ذهبت فوق العارضة.

وقبل نهاية الشوط الأول أهدر المهاجم الكونغولي ديوكو هدفاً محققاً بعدما اخترق زميله اسماعيل محمد دفاع النصر وراوغ الحارس ومرر الكرة له الا انه سددها خارج الخشبات الثلاث.

وفي الشوط الثاني تغير حال النصر الذي فرض سيطرته على اللقاء وكاد مهاجمه المالي موديبو مايغا أن يسجل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله خالد الغامدي برأسه لتجد الحارس كلود أمين الذي أبعدها بصعوبة.

وكاد لخويا أن يخطف الهدف الثاني عند الدقيقة 58 حينما ارتقى مدافعه أحمد محمود لعرضية الكوري نام تاي هي وحولها برأسه لتجد اللاعب خالد الغامدي الذي أبعدها عن المرمى.

وعند الدقيقة 60 أجرى الاسباني كانيدا تغييره الأول حينما أشرك المهاجم حسن الراهب بديلاً لعبدالعزيز الجبرين.

وواصل النصر هجومه وكاد مدافعه عمر هوساوي أن يسجل هدف التعادل بعدما ارتقى لعرضية البولندي أدريان ووضع الكرة برأسة لتجد الحارس كلود أمين الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 75 سنحت فرصة ثمينة للنصر حينما مرر مهاجمه المالي مايغا تمريرة متقنة للمندفع من الخلف يحيى الشهري الذي سددها قوية الا أن الحارس كلود أمين أبعدها الى ركلة ركنية.

وكثف النصر هجومه في الدقائق الأخيرة ونجح مدافعه عمر هوساوي بالحصول على ركلة جزاء بعدما سدد كرةً قوية أمام المرمى لتصطدم بيد مدافع لخويا أحمد محمود ليحتسب الحكم ركلة جزاء ويتصدى لها اللاعب إبراهيم غالب ويضع الكرة في الشباك.

وقبل نهاية المباراة سنحت للنصر فرصة تسجيل الهدف الثاني حينما تصدى قائده حسين عبدالغني لخطأ على مشارف منطقة الحزاء وسدد الكرة ليرتمي لها الحارس كلود أمين ويتصدى لها.