فيصل بن تركي يحمد الله على تسجيل غالب هدف التعادل

أبدى الأمير فيصل بن تركي سعادته بتسجيل إبراهيم غالب هدف التعادل في شباك لخويا القطري بالمباراة التي جمعت الفريقين في دوري أبطال آسيا، فيما قال حسين عبدالغني أن التعادل كان خسارة.

وقال الأمير فيصل بن تركي في تصريحات تلفزيونية: الحمدلله إن إبراهيم غالب سجل هدف اليوم – في إشارة إلى إصابة غالب العام الماضي أمام لخويا وغيابه حتى منتصف الموسم الجاري – والحق يقال أن كريم بوضياف اعتذر لإبراهيم غالب عن الإصابة التي تسبب بها في مباراة الموسم الماضي. وزاد: كان هناك ركلات جزاء وقرارات تحكيمية خاطئة، وسنعوض ذلك مستقبلاً.

وفي المقابل قال حسين عبدالغني : التعادل على ملعبنا خسارة كونها على ملعبنا، وحول أحمد ياسر والاشتباكات التي حدثت، أجاب قائد الأصفر: بعد المباراة كنا نسلم على بعضنا، والاحتكاكات طبيعية كوننا نلعب كرة قدم وليست كرة طائرة.

