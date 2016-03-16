إعادة مواجهة النصر والاتفاق في دوري الصالات

قبلت لجنة العاب كرة القدم التابعة للاتحاد السعودي التي يرأسها صلاح السقا الاحتجاج الذي تقدم به نادي النصر لكرة قدم الصالات في مواجهته التي جمعته بنادي الاتفاق في الجولة الثامنة و التي انتهت بالتعادل الايجابي بنتيجة خمسة اهداف لكل منهما ، قيام الحكم الثاني مصعب البقمي بإرتكاب خطأ فني اثناء تنفيذ ركلة الجزاء التي احتسبت للنصر في الدقيقة (12) من الشوط الثاني حيث قام الحكم بإلغاء الهدف بدلاً من إعادة تنفيذ ركلة الجزاء في المباراة بحجة دخول احد لاعبي نادي النصر إلى منطقة الجزاء اثناء تنفيذ ركلة الجزاء .



وقررت لجنة ألعاب كرة القدم إعادة المباراة وما جاء فيها من كروت صفراء وحمراء، والرفع للجنة الحكام لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الطاقم التحكيمي.

