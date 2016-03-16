"الانضباط" تواصل معاقبة اتحاد جدة.. وتوقف رئيسه

عاقبت لجنة الانضباط باتحاد القدم، إبراهيم البلوي رئيس اتحاد جدة بالإيقاف 4 مباريات رسمية وتغريمه 20 ألف ريال، وذلك بعدما تلفظ بلفظ مهين على مسؤولي مباراة فريقه أمام الوحدة في الجولة الماضية من الدوري السعودي.

وقالت اللجنة في خبر صحفي: وفقاً للتقارير الإلحاقية لحكم المباراة والحكم المساعد ومقيم الحكام، ثبت مخالفة إبراهيم البلوي وتقرر إيقافه عن مرافقة فريقه أربع مباريات رسمية في جميع المباريات التي يحق له المشاركة فيها، وتغريمه 20 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي في قرار قابل للاستئناف.

وكانت اللجنة ذاتها قد عاقبت اتحاد جدة بدفع 202.500 ألف ريال بعد تأخر الفريق بالنزول إلى أرض الملعب، ورمي جماهيره العلب البلاستيكية ورفض لاعبيه مختار فلاتة وحمد المنتشري الحضور إلى منطقة اللقاءات السريعة عقب نهاية مباراة الوحدة.

