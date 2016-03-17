غروس: "كرة ثابتة" هزمتنا أمام العين

أبدى السويسري كريستيان غروس مدرب أهلي جدة القدم أسفه أمام مضيفه العين الإماراتي في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الرابعة بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم الأربعاء.

وقال غروس "الخسارة طبيعية في عالم كرة القدم، وتبقى لنا ثلاث مباريات ولازالت أمامنا فرصة كبيرة في التأهل، ورغم الخسارة الا انني راض تماما عن اداء الفريق ، وقدمنا مباراة جيدة أمام العين، وكان ينقصنا الفاعلية الهجومية، وكان دفاعنا جيدًا في اللقاء، والعين الإماراتي سجل هدفه الوحيد من كرة ثابتة".

وقرر غروس منح لاعبيه راحة من التدريبات في ظل توقف بطولة الدوري السعودي حاليا بسبب مشاركة منتخب السعودية في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2018 و كأس آسيا .2019

