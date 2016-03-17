قادري: نبحث عن أبعد نقطة في كأس الملك

أكد التونسي جلال قادري مدرب فريق الخليج السعودي لكرة القدم الخميس أن فريقه يتطلع للفوز على ضيفه فريق المجزل في دور الستة عشر لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين .

وشدد قادري على ان فريق المجزل من الفرق المنظمة وصعبة المراس بدليل احتلاله المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى حاليا ولذلك يرى أن الخليج سيخوض اللقاء بجدية كبيرة وبانضباطيه عاليه للظفر ببطاقة الترشح لدور الثمانية.

وأوضح مدرب الخليج "نخوض بطولة مختلفه وغالية على جميع الرياضيين بعد سلسلة انتصارات مهمة في بطولة الدوري جعلتنا في وضعية مثالية في المركز السادس لسلم الترتيب، وبالتأكيد الطموحات كبيرة بمواصلة الانتصارات في لقاء لايقبل أنصاف الحلول للظفر ببطاقة التأهل".

وأضاف "فريق المجزل من الفرق القوية وتأهله إلى هذه المرحلة على حساب التعاون يؤكد أنه فريق لا يستهان به كما شاهدته مؤخراً في لقاء الاتفاق في دوري الدرجة الاولى والذي انتهى بالتعادل ودوّنت ملاحظاتي فيما يخص مكامن القوة والضعف ".

وأوضح قادري أنه سيفتقد أربعة لاعبين مهمين وهم علاء حجي ومحمد المطوع وعلي وقاسم اللاجامي بسبب حاجة الفريق الاولمبي الماسة لهم للابتعاد عن موضعية مؤخرة الترتيب في دوري كأس الامير فيصل تحت 21 سنة.

