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وليد عبدالله يعترف: موسم الشباب الحالي للنسيان

المصدر: العربية.نت
وليد يحاول التصدي لركلة جزاء الرائد
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اعترف وليد عبدالله حارس مرمى فريق الشباب السعودي لكرة القدم أن الموسم الحالي هو موسم للنسيان بعد إقصاء الفريق من دور الستة عشر لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين إثر خسارته المفاجئة 2 / 3 أمام ضيفه الرائد.

واوضح الحارس المخضرم ان الاخطاء واضحة للفريق هذا الموسم واسهمت بجعله موسما سيئا، حيث قال "الكل يعرف ان هناك اخطاء هذا الموسم سنحاول خطف مركز جيد بالدوري لضمان اللعب بدوري ابطال آسيا".

أضاف حارس الشباب "كلنا نتحمل النتائج السلبية والرائد فاز بأخطاءنا ولا استطيع ان احمل لاعبا اي مسؤولية وهذا الموسم انتهى بالنسبة لنا ولم يتبق الا ست جولات بالدوري سنحاول ان نثبت شيئا يؤهلنا لبطولة دوري أبطال آسيا".

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#الشباب, #الرائد, #كأس الملك, #وليد عبدالله

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