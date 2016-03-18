المولد غاضب من تهديد اتحاد جدة.. و"إماراتي" ينتظر

فيما أصدر اتحاد جدة خبراً صحفياً يفيد بتغيب لاعبه الدولي فهد المولد عن التدريبات لليوم الثالث على التوالي، قال مقربون من اللاعب بأن اللاعب حصل على موافقة المدرب فيكتور بيتوركا للسفر خارج البلاد عبر تواصل المولد مع المترجم الخاص بالروماني، ومبدياً غضبه من تسريب خبر سفره عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل إصدار النادي للخبر.

ووفقاً لمصادر "العربية.نت" فإن اللاعب قال للمقربين منه بأنه توجه إلى القاهرة لقضاء إجازته التي منحها إياه المدرب بيتوركا قبل مباراة النصر عبر تواصله مع المترجم، وتفاجأ من إصدار الخبر الصحفي الذي قالت به إدارة اتحاد جدة بأنها تعتزم الجلوس معه لمعرفة سبب غيابه، قبل اتخاذ الإجراء حسب لائحة النادي الجداوي، مما أغضب اللاعب ومهدداً استمراريته مع الفريق عقب فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق حول تجديد عقده الذي تبقى على نهايته 4 أشهر.

وبحسب المصادر ذاتها، كانت إدارة الاتحاد قد قدمت 2.4 مليون ريال لفهد المولد لتجديد عقده 5 مواسم أواخر العام الماضي، وبعد دخوله الفترة الحرة رفعت المبلغ إلى 4 ملايين، فيما يطالب المولد بالحصول على 5 ملايين ريال عن كل عام، وسط اهتمام فرق إماراتية بالحصول على خدماته، وفعلاً حصل لقاء بين فهد المولد وممثل أحد الأندية الإماراتية قبل نحو أسبوعين للنقاش حول تفاصيل مبدئية حول العرض الخليجي الطامح بضم لاعب الأخضر.

وكان المولد، الذي سجل 3 أهداف اتحادية في الدوري، وصنع 7 قد وقع عقداً احترافياً في يوليو 2012 لمدة 4 مواسم، مقابل 700 ألف ريال للموسم الواحد، وتكفل فيها الأمير طلال بن منصور، الرئيس الفخري لهيئة أعضاء الشرف باتحاد جدة آنذاك.

