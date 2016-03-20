شيفو يعود.. وأهلي جدة يحدد مدة غياب معتز وبصاص

سيعود محمد عبدالشافي مدافع أهلي جدة إلى جدة صباح الثلاثاء بعد أن أمضى برنامجه التأهيلي من الإصابة التي لحقت به في الدوحة، فيما دخل الثنائي معتز هوساوي ومصطفى بصاص في برنامج تأهيلي داخل النادي.

وقال أهلي جدة أن عبدالشافي الغائب منذ مطلع الدور الثاني بسبب خشونة في الركبة، وغاب فترة قبل أن يعود في مباراتين ويعاني من الإصابة مجدداً، سيعود إلى جدة بعد نهاية برنامجه التأهيلي في العاصمة القطرية، أما معتز هوساوي فيحتاج إلى برنامج تأهيلي لمدة 3 أسابيع بسبب تمزق في العضلة الضامة، ويعاني مصطفى بصاص من تمزق في العضلة الخلفية ستبعده عن كرة القدم لمدة أسبوعين.

