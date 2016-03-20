فهد المولد يعد جماهير اتحاد جدة بكشف الحقيقة

زاد فهد المولد مهاجم اتحاد جدة من الشكوك التي تساور مشجعي ناديه حول بقائه مع الفريق، و بعث لهم برسالة على صفحته الشخصية في "انستغرام" مقدماً اعتذاره لأنصار أصفر جدة ومشيراً إلى كشف الحقائق خلال الأيام المقبلة.

وقال المولد: "اعتذاري للرقم الصعب على كل شيء بس الأصعب اللي انتو ما تعرفوه والأيام الجاية حتعرفوا الحقيقة (والله يكتب اللي فيه خير) (وعلى نياتكم ترزقون).





وكان اتحاد جدة قد أصدر خبراً صحفياً حول غياب المولد عن تدريبات فريقه 3 أيام متتالية، بيد أن مصادر مقربة من "العربية.نت" قالت مساء الخميس إن اللاعب سافر إلى خارج البلاد بإذن من الروماني فيكتور بيتوركا، كون اللاعب ممنوع من المشاركة في مباراة النصر الإماراتي التي خسرها فريقه 2-1، علماً بأن عقده مع اتحاد جدة ينتهي بعد 4 أشهر، ولم يصل إلى اتفاق مع إدارة ناديه.

