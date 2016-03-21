العطالله يدخل الفترة الحرة ويرفض التوقيع لأهلي جدة

انضم باسم العطالله، حارس أهلي جدة، إلى زملائه أسامة هوساوي، وليد باخشوين، وكامل الموسى الذين دخلوا فترتهم الحرة التي تتيح لهم توقيع عقودا احترافية جديدة دون الرجوع إلى ناديهم الغربي.

وبحسب مصادر "العربية.نت"، فإن النادي الجداوي قد تقدم بعرضه الإحترافي الجديد الممتد لأربعة مواسم قبل دخول العطالله لفترته الحرة بشهرين، بيد أن اللاعب رفض العرض كونه غير مرض تماما، في الوقت الذي وعدت فيه الإدارة الخضراء لاعبها بتقديم عرض احترافي آخر والتفاوض مجددا حتى الوصول إلى اتفاق يرضي كلا الطرفين، قبل أن يدخل اللاعب الفترة الحرة دون أي مفاوضات جديدة.

ودخل العطالله فترة الـ6 أشهر الحرة في 14 مارس الجاري، وتحديدا قبل يومين من مواجهة فريقه أمام مستضيفه العين الإماراتي التي خسرها الأهلي بهدف دون مقابل، والتي حلّ فيها اللاعب احتياطيا لزميله ياسر المسيليم.

وبحسب المصادر ذاتها، لم تقدم إدارة أهلي جدة عرضها الإحترافي الجديد التي وعدت به لاعبها حتى وقت تحرير الخبر، في الوقت الذي يمثل فيه العطالله فريقها كحارس ثان بعد إصابة زميله عبدالله المعيوف بكسر في يده سيبعده قرابة الشهر.

وكان العطالله، أحد الركائز الأساسية التي أعتمد عليها فريق التعاون خلال منافسات الموسم المنصرم، حينما مثله معارا لموسم وحيد من النادي الجداوي، وقدم خلاله مستويات فنية كبيرة خاصة اثناء مواجهة الفريقين التي حرمت الأهلي فرصة المنافسة على تحقيق لقب الدوري بالتعادل إيجابا، وساهمت بشكل كبير في بقائه ضمن قائمة السويسري كريستيان غروس خلال الموسم الجاري.

