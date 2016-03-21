الفتح يحول يوسف خميس إلى الفريق الأولمبي

قرر الفتح توقيع عقوبة على لاعب الفريق يوسف خميس لغيابه عن التدريبات في اليومين الماضيين بدون عذر.

واستقرت إدارة الفتح على تحويل اللاعب للتدريب مع الفريق الأولمبي حتى إشعارا آخر وتطبيق العقوبة المالية الكبرى من لائحة العقوبات الداخلية للفريق مع لفت نظر للاعب وإنذاره بعدم تكرار الغياب بدون عذر.

على جانب أخر، واصل الفريق الأول لكرة القدم تدريباته استعدادا لعودة مباريات دوري المحترفين السعودي والمتوقفة حاليا بسبب مشاركة المنتخب السعودي في التصفيات الاسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا.