عبدالله بن مساعد يتسلم التقرير النهائي لدراسة الأندية

تسلم الأمير عبدالله بن مساعد الرئيس العام لرعاية الشباب من عادل البطي، رئيس فريق دراسة العدد المناسب للأندية التقرير النهائي بعد اكتمال أعمال الفريق المكلف بدراسة واقع الأندية ووضع المعايير المناسبة لها.

وسيعقد مؤتمر صحفي يوم الأحد لإعلان تفاصيل التقرير النهائي والتوصيات.



وعلى صعيد آخر، أصدر الأمير عبدالله بن مساعد رئيس اللجنة الأولمبية السعودية قرارا بتشكيل اللجنة التحضيرية لانتخابات الاتحادات الرياضية العربية السعودية 2016 برئاسة الأمير خالد بن بندر.

وتبدأ اللجنة، التي تضم في عضويتها عبدالإله الجنوبي وبدر المنصور وعمر العمر وفهد القحطاني وأحمد أبوعمارة ومحمد شراقي، أعمالها اعتباراً من تاريخ صدور القرار وتنتهي مهامها بتسليم اللجنة العامة للانتخابات البرنامج الزمني للانتخابات.

وقدم الأمير خالد شكره وتقديره لرئيس اللجنة الأولمبية على الثقه التي أوليت له ولزملائه بالعمل في هذه اللجنة، متمنياً أن يقدموا العمل المطلوب الذي يساهم في نجاح الدورة الانتخابية الثالثة للاتحادات الرياضية السعودية.

وكشف أن اللجنة ستقوم بحصر الأندية التي ستدخل في العملية الانتخابية والتي يحق لها التصويت وضوابط الترشح لعضوية مجالس إدارات الاتحادات.

وأوضح أنه من بين المهام التي أسندت للجنة، اعتماد آلية الانتخابات والفترة الزمنية للعملية الانتخابية وتحديد مقر الانتخابات وطريقة فرز الأصوات.