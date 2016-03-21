لجنة الاستئناف تؤيد قرار "الانضباط" بايقاف الفارسي

رفضت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة السعودي، الاستئناف المقدم من قبل نادي الوحدة إثر قرار لجنة الانضباط القاضي بإيقاف اللاعب مهند الفارسي مباراتين رسميتين مع تغريمه 40 ألف ريال.

وقبلت اللجنة الاستئناف شكلا ورفضته موضوعاً، وأيدت قرار لجنة الانضباط الصادر مسبقا حيال ذلك، إضافة لمصادرة رسوم الاستئناف لصالح حساب اتحاد الكرة السعودي.

وكانت لجنة الانضباط قد أعلنت خلال وقت سابق عن عقوبة إيقاف الفارسي نظير ارتكابه سلوكا غير رياضي، يتمثل في قيامه بحركة مسيئة تجاه لاعب الاتحاد سيولي منتاري في المباراة التي جمعت الاتحاد بالوحدة على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وفقاً للتسجيل المرئي للواقعة.