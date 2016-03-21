ما هي أبرز حالات الخروج من معسكر الأخضر تاريخياً ؟

مع تكرار خروج لاعبين دوليين عن النص في معسكرات الأخضر، تستحضر الذاكرة الرياضية مواقف سابقة للاعبين تعرضوا إلى العقاب بسبب ما بدر منهم أثناء ارتداء القميص الدولي، وآخرهم وليد باخشوين وسالم الدوسري ونايف هزازي.

وغير بعيد، حرم الثلاثي شايع شراحيلي وعبدالفتاح عسيري وفهد المولد من الانضمام إلى المنتخب شهرين مع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال لكل لاعب، أما عبدالله العنزي فتأخر بالانضمام إلى المعسكر ليستبعد من قبل لوبيز كارو، وتأخر حسن معاذ في 2009 عن الحضور وأوقف مباراتين، وخصمت إدارة الشباب نصف راتبه خالد عزيز فترك المعسكر وتم إيقافه محلياً حتى نهاية الموسم.

وقبل ذلك شطب عساف القرني من سجلات الاتحاد عقب تركه المعسكر الإعدادي لمنتخب الشباب بحجة وفاة شقيقه، قبل أن تتضح الحقيقة بعكس ذلك.

وتبقى حادثة يوسف الثنيان وفهد الهريفي أحد أبرز الحوادث والتي على إثرها شطب اللاعبان ومنعا من السفر واللعب لمدة عامين.

