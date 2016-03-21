معاذ: الأخضر لن يتأثر باستبعاد اللاعبين

أكد حسن معاذ، لاعب الأخضر السعودي، عدم تأثر منتخب بلاده بعد استبعاد بعض اللاعبين من القائمة الخضراء، معتبرا اللاعبين المتواجدين حاليا الأفضل على مستوى الكرة السعودية.

وقال معاذ خلال حديثه لوسائل الإعلام: "المنتخب السعودي لا يتأثر بأي غيابات كانت، اللاعبون المتواجدون حاليا يعتبرون الأفضل على مستوى الكرة السعودية".

وعن أهمية المرحلة المقبلة للأخضر السعودي زاد المدافع الدولي القول: "منتخبنا يمر بمرحلة حسم للتصفيات، نحن مستعدون تماما للمواجهتين المتبقيتين لحسم التأهل".

وناشد معاذ الجماهير السعودية بقوله: "نتمنى دعم ومساندة الجماهير السعودية، التي ستشكل داعما قويا لنا ودافعا معنويا كبيرا خلال المرحلة الهامة".