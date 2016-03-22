دونيس يستعيد العابد بعد شهر من الغياب

عاد نواف العابد إلى تدريبات الهلال بعد شهر كامل من الغياب بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة أهلي جدة بنهائي كأس ولي العهد.

وكان العابد يجري تدريبات تأهيلية ولياقية خلال الفترة الماضية وغاب عن مشاركة فريقه في المباريات الآسيوية أمام بختاكور ذهاباً وإياباً والجزيرة الإماراتي والنصر والقادسية واتحاد جدة في الدوري، لكن المركز الإعلامي بنادي الهلال أكد دخول صانع الألعاب إلى التدريبات الجماعية بعد استكمال تأهيله.

وفي المقابل واصل البرازيلي كارلوس إدواردو برنامجه التأهيلي من الإصابة التي غيبته عن المباريات الماضية، رفقة مواطنه ديغاو الذي تعرض إلى شد في العضلة الضامة يحتاج على إثره قرابة 10 أيام من العلاج.

