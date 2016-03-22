الرائد يحضر حكماً أجنبياً.. وأهلي جدة يدفع تكاليفه

أعلن أهلي جدة عن موافقة الرائد على إحضار طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة الفريقين في الجولة 25 من دوري جميل، بعدما نفى الأخير وصول أي طلب رسمي أو شفهي من النادي الغربي حول التحكيم الأجنبي في وقت سابق من مساء الثلاثاء.

وبحسب صفحة أهلي جدة على "تويتر" فإن مساعد الزويهري رئيس النادي قدم شكره لمنصور الرسيني نظيره في الرائد على موافقته إحضار حكام أجانب لمواجهة الفريقين، على أن يتكفل الأهلي بكافة تكاليف طاقم التحكيم الأجنبي.



وكان الرسيني قد نفى تلقي إدارة ناديه أي طلب من أهلي جدة بخصوص الاستعانة بحكام أجانب في المباراة الدورية التي ستجمعهما الشهر المقبل.

وقال الرسيني في تصريح نقله الحساب الرسمي لنادي الرائد على "تويتر" : لم يرد للنادي شيئاً من ذلك سواءً بشكل رسمي أو حتى بشكل شخصي. ومؤكداً اعتزاز النادي بعلاقاته مع كافة الأندية.

