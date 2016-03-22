الرئيس العام وماجد يدعوان الجماهير لمؤازرة الأخضر

أطلق الأمير عبدالله بن مساعد، الرئيس العام لرعاية الشباب، وسماً على موقع "تويتر" لدعم المنتخب السعودي في مباراته القارية أمام ماليزيا، فيما طالب ماجد عبدالله قائد الأخضر السابق، الجماهير الرياضية بالتواجد في مدرجات استاد الملك عبدالله في جدة، مساء الخميس.





وقال الأمير عبدالله بن مساعد عبر وسم #منتخبنا_أولاً : أدعو جمهورنا الحبيب لدعم منتخبنا الوطني في مباراته يوم الخميس بالحضور والمؤازرة، مع دعواتي لمنتخبنا بالتوفيق.







أما ماجد عبدالله فوصف لذة مشاهدة الأخضر من المدرجات بأنها تساوي مشاركته في الانتصارات التي حققها مع المنتخب خلال ما يقارب عقدين من الزمان، حقق خلالها كأسي آسيا مع المنتخب في سنغافورة 1984، وقطر 1988، كما ساهم في تأهل المنتخب السعودي إلى مونديال أميركا 1994 وحمل شارة القيادة.



وكتب ماجد على حسابه الشخصي في "تويتر" : من أمتع اللحظات لي كلاعب المشاركة في انتصارات المنتخب. الآن أنا مشجع للأخضر، وأشعر بالمتعة نفسها إذا انتصر. ادعموا الأخضر الخميس.



